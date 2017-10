Třeboňáci chtějí víc lékařů a kamer

Třeboň - Už pošesté se v třeboňské Besedě konalo Fórum Zdravého města Třeboň.

Třeboňáci se již šestým rokem mohou účastnit diskuzí na Fóru Zdravého města a mají tak možnost vyjádřit svůj názor na to, co je podle nich ve městě důležité, co by bylo potřeba řešit, změnit nebo co je naopak v naprostém pořádku a kde se cítí dobře.

Do Kulturního a společenského centra Beseda přišlo podle tiskové mluvčí třeboňské radnice Jitky Bednářové tentokrát zhruba 70 diskutujících. Společně určili 11 priorit pro další období, mimo jiné lidé chtějí více odborných lékařů, studentské slevy nebo lepší podporu rodin s postiženými dětmi. Starostka města, která je zároveň politikem Zdravého města Třeboň, Terezie Jenisová vyzdvihla, že letošní fórum proběhlo v přátelské a pracovní atmosféře.

Podněty občanů byly zajímavé a legitimní. Jsou věci, které nás dlouhodobě trápí - to je třeba chování cyklistů. Požadavky na investice vidím také jako rozumné. Například zónou pro mladé se už zabýváme bez ohledu na fórum," tvrdí. Jak dodala, evergreenem fór v Třeboni byla poliklinika. "Nyní se nám konečně se stávajícím majitelem podařilo domluvit, že proběhne výstavba výtahu a celkově dojde ke zlepšení prostředí na poliklinice," informovala. Město podle ní zohledňuje priority, které z fóra vycházejí, nicméně dodala, že dochází k četným překryvům. "Spousta věcí, které naši občané zmiňují na fóru, řešíme bez ohledu na tuto platformu," poznamenala starostka.

Prostřednictvím zástupkyně Národní sítě Zdravých měst Dany Divákové ČR se tentokrát kromě oblastí k řešení rekapitulovaly i věci, které se podařily. "I těchto příjemných podnětů bylo dost. Pozitivně byl zmíněn i posun kolem polikliniky, jakožto stálého třeboňského problému. Příjemně překvapila také akčnost stolu mladých, kteří kromě svých témat přidávali připomínky k dalším oblastem,“ zmínila starostka.

Po Fóru Zdravého města tradičně následuje ověřovací anketa, do níž budou zahrnuta všechna témata, o nichž bylo hlasováno v závěru fóra. Anketní lístky budou k dispozici od 13. října do 3. listopadu na podatelně městského úřadu, v turistickém a informačním centru, na poště a v městské knihovně. Třeboňáci budou moci hlasovat také elektronicky, a to prostřednictvím webu města, kde najdou odkaz ve složce Zdravé město - Fórum ZM - 2017. Jak vysvětlila Jitka Bednářová, z navržených okruhů může účastník ankety zaškrtnout maximálně dva.

"Výsledky ověřovací anonymní ankety budou následně předloženy radě a zastupitelstvu města a v příštím roce se na nich bude pracovat pod dohledem jednotlivých garantů," dodala mluvčí.

Také letos byl součástí fóra projekt Pocitové mapy, kdy mohli lidé určit, kterou lokalitu vnímají jako nebezpečnou, kde se dobře žije, nebo které místo si zaslouží větší pozornost. Jitka Bednářová ujistila, že vyhodnocení mapy prostřednictvím Univerzity Palackého v Olomouci bude k dispozici zhruba do měsíce.

Vybrané priority pro další období:

- rozšířit spektrum odborných lékařů

- zřídit sportovně relaxační zónu u internátu

- řešit problematiku cyklistů

- rozšířit odlehčovací pečovatelské služby

- zajistit možnost studentských slev

- více podporovat mladé rodiny s postiženými dětmi

- zajistit podporu města při oslavách výročí založení gymnázia v roce 2018

- vybudovat více veřejných WC

- rozšířit kamerový systém

- omezovat světelný smog

- vybudovat trasy pro in-line bruslení



Fórum Zdravého města v Třeboni:

Od roku 1994 je Třeboň součástí Národní sítě Zdravých měst ČR. Ve Zdravých městech se místní samosprávy snaží utvářet obec jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s místními obyvateli a fórum je jedním z prostředků. Obyvatelé se při něm aktivně zapojují do veřejného dění. Fórum se koná jednou ročně. U stolů, které reprezentují okruhy života ve městě, se každý účastník může vyjádřit k prioritám, jimiž se má město v následujícím období zabývat. Cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města.



Témata Fóra Zdravého města:

1. Úřad a občan

2. Životní prostředí

3. Doprava

4. Cestovní ruch a lázeňství

5. Sport, volný čas a kultura

6. Sociální služby

7. Bezpečnost občanů, sociálně patologické jevy

8. Zdravý životní styl, zdraví

9. Školství a vzdělání

10. Stůl mládeže