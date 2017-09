Třeboňáci rozhodují o stavbě zimního stadionu

Třeboň - Od sobotního rána přicházejí lidé v Třeboni hlasovat v místním referendu.

V Třeboni již odhlasovali první lidé v referendu.Foto: Deník / Petra Lejtnarová



Až do 16 hodin mají čas na to, aby vyjádřili svůj názor na stavbu zimního stadionu v Třeboni. Mezi prvními hlasovala v domě dětí Hana Pešíčková. "Záleží mi na tom. Jsem tu proto, abych rozhodla, jak to bude," říká. Do tohoto okrsku spadá 755 voličů. Třicet z nich už hlasovalo. Podle předsedy tamní komise Martina Jílka je to zatím srovnatelné s volbami.

Hlasovací místnosti jsou otevřené až do 16 hodin. Již večer by mělo být jasné, jak vše dopadlo.