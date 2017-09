Třeboňáci v sobotu rozhodnou o zimáku

Třeboň - V sobotu v 8 hodin se v Třeboni otevřou hlasovací místnosti pro referendum. Hlasovací lístky lidé dostanou až na místě.

Nový zimní stadion by měl vzniknout mezi fotbalovým hřištěm a tenisovými kurty v Třeboni v lokalitě Hliník.Foto: Archiv MÚ

Postavit zimní stadion v Třeboni či nikoli? Na tuto otázku bude již v sobotu večer známá odpověď po místním referendu, jehož přípravy v Třeboni právě vrcholí.

Ohledně výstavby zimního stadionu se v Třeboni bouřlivě diskutovalo na nejednom jednání zastupitelů, až nakonec došlo na vyslyšení bezmála patnácti set Třeboňáků, kteří žádali vypsání referenda. To se odehraje v sobotu od 8 do 16 hodin a hlasovat bude možné ve stejných místnostech, jako se odehrávají volby.

Jak poznamenala tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová, náročnost uspořádání místního referenda je srovnatelná s přípravou voleb. V komisích bude pracovat 78 lidí, další pak budou potřeba v zázemí. Na uspořádání místního referenda bylo uvolněno 250 tisíc korun, což by podle mluvčí měla být dostatečná částka.

„Na rozdíl od různých druhů voleb, kde dostanou voliči hlasovací lístky do schránek předem, se takto v případě referenda nepostupuje,“ upozornila a vysvětlila, že zákon o místním referendu výslovně požaduje, aby hlasovací lístky byly vydávány oprávněným osobám až na místě, tedy okrskovou komisí přímo v hlasovací místnosti.

Oproti volbám bude jednodušší rovněž sčítání hlasů. Jak Jitka Bednářová dále objasnila, při volbách vybírají lidé ze seznamů stran a hnutí, v případě referenda ale občané odpovídají na jednoduchou otázku označením odpovědi „ano“ nebo „ne“. „Sčítání a vyhodnocení hlasovacích lístků tedy bude jednodušší a rychlejší,“ vyzdvihla.

Pro výsledek bude potom zásadní, kolik Třeboňáků se nakonec v sobotu k urnám dostaví. Referendum je totiž platné pouze v případě, kdy se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Navíc závazné je pouze takové referendum, ve kterém se pro nebo proti vyslovilo alespoň 25 procent všech voličů. Výsledek referenda bude v každém případě ještě předložen k projednání zastupitelům, kteří se jím budou zabývat hned následující pondělí.



Referendum o zimním stadionu v Třeboni:

Kdy: Sobota 16. září od 8 do 16 hodin.

Kde: Hlasovací místnosti jsou totžné s místy, kde se konají volby:

- volební okrsek č. 1 – v kulturním domě v Branné

- volební okrsek č. 2 – v úřadovně MěÚ v Břilicích

- volební okrsek č. 3 – v úřadovně MěÚ v Přesece

- volební okrsek č. 4 – v budově bývalé školy ve Staré Hlíně

- volební okrsek č. 6 – v budově Domu dětí v ulici Na Sadech

- volební okrsek č. 7 – v domě s pečovatelskou službou č.p. 2 v Chelčického ulici

- volební okrsek č. 8 – v budově mateřské školy č.p. 183 v ulici Jeronýmova

- volební okrsek č. 9 – v budově oděvní průmyslovky č.p. 1064 v Táboritské ulici

- volební okrsek č. 10 – v budově Lázní Aurora

- volební okrsek č. 11 – v sále loutkového divadla na Masarykově náměstí č.p. 1

- volební okrsek č. 12 – v budově oděvní průmyslovky č.p. 1064 v Táboritské ulici.

Otázka: „Souhlasíte s tím, aby město Třeboň v probíhajícím volebním období zastupitelstva města (2014 – 2018) zahájilo stavbu „Zimní stadion Třeboň“, dle městem zveřejněného projektu, a to v lokalitě sportovního areálu Hliník v Třeboni?