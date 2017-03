Třeboňské íčko čeká stěhování

Třeboň – Třeboňské Turistické informační centrum víc než tři měsíce sídlí v provizorních prostorách v někdejší prodejně knih na Masarykově náměstí. Dlouho tady ale už nebude.



Podle informací místostarosty Josefa Pindrocha by od května mělo infocentrum sídlit na nové adrese, a to ve foyer kina Světozor na Masarykově náměstí. „Stavební úpravy vestibulu kina probíhají dle harmonogramu a měly by končit ve druhé polovině dubna,“ informoval s tím, že poté dojde k přestěhování a dovybavení provozovny. „Od května by Turistické informační centrum působilo v nových prostorech,“ dodal.

Právě o tom, kdo dodá nové vybavení do interiéru íčka, rozhodli na svém zasedání třeboňští radní. Město za ně zaplatí necelých 300 tisíc korun, přičemž celkové náklady na stavební práce jsou přibližně 2,5 milionu.

Dosud zde došlo k vyzdění prostor skladu, vyrovnání podlah, hotové jsou elektroinstalace i požární instalace. Připravuje se vnitřní počítačová síť, zvuková aparatura a tento týden se začne stavět podlahové topení.

Tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová navíc upřesnila, ze íčko najde nové prostory jednak v někdejší pokladně kina, která byla v posledních letech komerčně pronajímána, a ve volných prostorách bývalé prodejny tiskovin a tabáku. Tady vznikne prostor pro jednací místnost. Ve vestibulu kina bude vytvořena klientská část s odbavovacím pultem, sekcí pro prezentaci informačních tiskovin, letáků a pro veřejný internet. V zadní části bude sklad materiálu.

Infocentrum bude klientům přístupné podloubím z Masarykova náměstí. „Vchod do kina, respektive kinokavárny, bude nově z průchodu k Divadlu J.K.Tyla,“ upozornila mluvčí s tím, že toalety ve vestibulu zůstanou zachovány pro potřeby kina.