Třeboňské íčko je nejlepší v kraji

Třeboň - Po sérii druhých míst v anketě Informační centrum roku v Jihočeském kraji se třeboňskému íčku podařilo zvítězit.

Ve Vrchlabí převzala cenu pro třeboňské Turistické informační centrum jeho vedoucí Michaela Kajerová spolu s kolegou Janem Václavovským.Foto: archiv MÚ Třeboň

Zástupci Turistického informačního centra Třeboň převzali ve Vrchlabí v rámci programu Členského fóra Asociace turistických informačních center ČR cenu a diplom za 1. místo v anketě Informační centrum roku 2017 v Jihočeském kraji.

Pořadí:

Třeboňské íčko,které v minulých letech obsazovalo stříbrnou pozici, letos zvítězilo s celkovým počtem 1148 hlasů.

Druhá příčka patří informačnímu centru v Jindřichově Hradci

bronz získaly Slavonice.

Jak vysvětlila vedoucí třeboňského infocentra Michaela Kajerová, cílem ankety, kterou vyhlašuje Asociace turistických informačních center spolu s vydavatelstvím KAM po Česku, je zapojit turisty a návštěvníky informačních center do hodnocení kvality poskytovaných služeb. Ti tak mohli v letních měsících na stránkách www.kampocesku.cz hlasovat pro své oblíbené informační centrum.

Michaela Kajerová míní, že k letošnímu vítězství Třeboni pomohly krásné nové reprezentativní prostory v budově staré radnice, kam se informační centrum přesunulo, ale i široká škála prodejního sortimentu, kvalita poskytovaných služeb a informací, ochota a profesionalita obsluhujícího personálu. "Velice nám pomohlo maximální nasazení našich mladých sezónních pracovníků a letošní novinka v propagaci ankety směrem k veřejnosti - kampaně na sociálních sítích," zmínila.

Velkou roli podle ní hraje také návštěvnost jednotlivých informačních center. Třeboň v tomto směru letos opět lámala rekordy. V letních měsících navštívilo tamní informační centrum v průměru kolem tisícovky návštěvníků denně. Rekord července byl 1133 a rekord srpna 1123 návštěvníků za den. "Největší překvapení nám však připravily Svatováclavské slavnosti 30. září, kdy k nám v tento den zavítalo neuvěřitelných 1743 návštěvníků!" vyzdvihla Michaela Kajerová.

Od začátku roku tak má třeboňské Turistické informační centrum na kontě již 90700 osob, které využily jeho služeb. "Každoročně od roku 2013 vidíme, že počty návštěvníků stoupají, každý rok ty rekordy zaznamenáváme, ale letos to bylo opravdu výjimečné," upozornila. Pracovníci infocentra tak s napětím očekávají, zda padne bájná hranice 100 tisíc návštěvníků.

"Vážíme si toho, že práci Turistického informačního centra v Třeboni dokáží turisté, příležitostní návštěvníci, partneři a hlavně stálí klienti – místní občané ocenit. Vaše spokojenost, poděkování, dobré slovo a úsměv je to, co nám dodává nezbytný elán do další práce. Děkujeme vám všem, kteří jste zaslali třeboňskému „íčku“ svůj hlas," říká Michaela Kajerová za všechny z třeboňského íčka.