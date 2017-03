Tři měsíce oprav způsobí v Hradci trable

Jindřichův Hradec – Za zásadní zásah do hradecké dopravy označují lidé rekonstrukci části Václavské ulice, která startuje ve středu 1. března a trvat by měla až do posledního květnového dne.

Pohled na křižovatku Vídeňské a Václavské ulice. Ilustrační foto.Foto: Deník/Adam Hudec

Václavská ulice je jednou ze zásadních dopravních tepen města – kromě druhého největšího sídliště spojuje s centrem Hradce také tah na České Budějovice.



Opravy město rozdělilo do tří etap. Ta první z nich, která má skončit 15. března, se nejvíce dotkne pěších. Podle mluvčí radnice Karolíny Průšové při ní totiž bude kompletně uzavřená lávka mezi Malým a velkým Vajgarem. „Trasa pro chodce povede obchůzkou kolem zámku. Co se týče dopravy, ta bude přes vajgarský most vedena jedním pruhem se semafory. Václavská ulice bude ve směru od polikliniky kompletně uzavřena,“ vysvětlila mluvčí.



K první fázi oprav patří také postupné upouštění rybníka Vajgar tak, aby dělníci mohli upravit vyústění dešťové kanalizace do Malého Vajgaru. Hladina se má začít vracet na původní stav po 12. březnu. Velký dopad bude mít celá investiční akce také na jízdní řády MHD. „Podrobné informace o zrušených zastávkách a dalších úpravách jízdních řádů získá veřejnost na webu města www.jh.cz nebo v tištěné podobě v informačním středisku v Panské ulici,“ sdělil vedoucí odboru dopravy Zbyněk Heřman.



Začátek druhé etapy prací na Václavské ulici odhaduje radnice na 16. března. Tehdy už by lidé měli opět normálně využívat lávku mezi Vajgary a provoz ve Vídeňské ulici by už měl fungovat bez jakéhokoliv omezení. Dělníci se totiž přesunou do prostoru ve Václavské ohraničeného křižovatkami s Vídeňskou a Mlýnskou.



Třetí a poslední etapa projektu, jehož náklady se pohybují kolem 38 milionů korun, potrvá zhruba od začátku dubna do konce května. Při ní se budou upravovat převážně veškeré povrchy v ulici. Změní se také dispozice křižovatky Mlýnská – Václavská. „Motoristy žádáme o maximální využívání vnějšího okruhu města, aby se ulevilo dopravě v opravovaných místech,“ dodala Karolína Průšová.