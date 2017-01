Třídy ve škole je třeba pravidelně větrat i v zimě

Jindřichohradecko - I na Jindřichohradecku přibývá škol, jejichž budovy jsou zateplené. Má to ale i svá úskalí. V zateplených a nevětraných třídách hrozí dětem malátnost, bolesti hlavy a snadno se tu šíří infekce.

Ilustrační fotoFoto: Deník



Výměna oken a zateplování obvodových plášťů školních budov uspoří školám a jejich zřizovatelům, tedy například obecním rozpočtům, nemalé částky.

Tyto investice do úspor energií ale přinášejí z hlediska ochrany zdraví podle Marie Noskové z budějovické krajské hygienické stanice i některé aspekty, s nimiž je třeba počítat.

"V dokonale utěsněných třídách, v nichž je běžně koncentrováno kolem třiceti osob, se velmi rychle zvyšuje koncentrace oxidu uhličitého, který žáci vydechují. V takovém prostředí se školáci nemohou dobře soustředit a při nedostatečném nebo špatném větrání se cítí malátní a může je například i bolet hlava," říká.

Učitelé a zaměstnanci škol se proto musejí více soustředit na pravidelné větrání. Mělo by platit pravidlo, že o přestávkách se musí intenzivně větrat.

"Kvalita vzduchu ve třídách nás hygieniky zajímá, a to už v rámci stavebního řízení. Kontrolujeme například, zda je v projektech řádně navržena požadovaná výměna vzduchu, to je 20 až 30 metrů krychlových na žáka za hodinu. V praxi to znamená, že se v běžné učebně o ploše 60 metrů čtverečních a světlé výšce 3,3 metru při počtu 25 žáků musí obměnit vzduch 2,5 až 4krát za učební cyklus. Pokud je dětí více, což je pravděpodobnější, tak i vícekrát," vysvětluje.

Současné typy oken jsou konstruovány tak, že nabízejí téměř vždy možnost několika provozních poloh, tedy s uzavřením „natěsno" nebo s ventilačními polohami, záleží však na učitelích a pracovnících škol, aby okna používali vhodným způsobem. Při uzavření „natěsno" je přirozená infiltrace vzduchu zvenčí téměř nulová, zatímco v místnosti se zavřenými okny „starého typu" se za hodinu vyměnila i polovina vzduchu v místnosti.

"Existuje několik studií provedených v minulých letech ve školách, které prokázaly, že v nevětrané učebně se během vyučovací hodiny může zvýšit obsah CO2 až několikanásobně nad maximální přijatelnou hodnotu. Při intenzivním větrání se koncentrace CO2 dostane během několika minut zpět na přijatelné hodnoty. V nevětrané učebně se zároveň snadněji šíří infekce včetně akutních respiračních infekcí, a zvyšuje se koncentrace mikrobů a dalších znečišťujících látek," zdůrazňuje Marie Nosková.