Uvítejte první školní den spolu s námi!

Mrákotín – Jak se žije v největším slumu v Africe? Co všechno se dá sníst? Kam všude se dá, nebo nedá dojet na handbajku? Jak vypadá cesta kolem světa stopem, s báglem na zádech a s minimem peněz? Co obnáší cestování na kole napříč zeměkoulí? Jak hydrobiolog, fotograf a popularizátor vědy Petr Jan Juračka natáčel s drony na K2 v Himalájích a co z toho vzniklo?