V anketě o náměstí Míru přibyla „nulová“ varianta

Jindřichův Hradec – Hlasovat se může nejen o dvou návrzích na úpravy náměstí Míru, ale také o tom, že se hlasujícím ani jeden z návrhů nelíbí.

Starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka.Foto: Josef Böhm

Možnost, která do ankety opožděně přibyla, schválili ve středu radní.

Jak uvedl starosta města Stanislav Mrvka (na snímku): „Rada neprojednávala žádné připomínky, pouze tuto žádost na zřízení nulové varianty, která vyplynula na zastupitelstvu a z některých diskuzí."

Odpověděl také na dotaz, co by se ohledně náměstí dělo v případě, že by tato takzvaná nulová varianta v hlasování nakonec zvítězila. „To by se nedělalo zřejmě nic. Rozhodně bychom museli opravit inventář, který na náměstí v současné době je. Teprve pak by se muselo začít řešit, co vlastně dál."

Stanislav Mrvka také komentoval debaty, které se kolem této ankety vedou. Podle jeho slov spočívá celé nepochopení v tom, že se nejedná o žádnou zásadní rekonstrukci celého náměstí, ale pouze o mobiliář na náměstí a vylepšení celkového vzhledu prostoru.

A co se bude dít poté, co veřejné hlasování skončí – tedy ve středu 8. února? „Anketa se samozřejmě vyhodnotí, její výsledky se předloží radě města a rada zaujme nějaké stanovisko stanovisko. Zda bude následovat nějaká veřejná debata? To v tuto chvíli nevím, až právě rada se bude muset vyjádřit, co bude následovat."

Podle Stanislava Mrvky není v současné době idea kompletní rekonstrukce celého náměstí na programu. "Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom se jednou dopracovali k tomu, že se opraví dlažba, ale památkáři nám to zatím nedovolí. Také máme schválený systém dopravy, byl to jakýsi přijatelný kompromis pro všechny účastníky provozu, a do toho nechceme zasahovat. Pokud by někdo chtěl dělat komplexní rekonstrukci náměstí jako takovou, tak by znovu musel otevřít zásadní otázky – zda to bude pro pěší, zda to bude kombinované, zda to bude jenom pro dopravu… vrátili bychom se v podstatě někam o čtyři pět let zpátky," sdělil.