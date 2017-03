V Bystřici postaví nové lékařské středisko

Nová Bystřice – Na Husově náměstí v Nové Bystřici by ještě letos mohlo začít vznikat zcela nové lékařské středisko.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv



Podle informací starosty Vladimíra Bláhy město nyní chystá projekt pro stavební povolení, připravené jsou i peníze v rozpočtu. „Určitě bychom rádi začali již v létě, ale uvidíme, jak to půjde. Když budeme optimisticky naladěni, počítám, že někdy na jaře příštího roku by to mohlo být hotové, pokud nedojde k nějakému pozdržení,“ říká starosta.

Celkové náklady nejen na samotnou stavbu domu, ale také na terénní úpravy a vytvoření parkovacích míst, jsou přibližně 20 milionů korun. Právě parkovací místa u stávajícího zdravotního střediska chybí. V novém objektu by měli najít zázemí dva zubaři s laborantkou, obvodní lékařka, gynekolog a dětská lékařka a přesunout by se tam měla i lékárna.