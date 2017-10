V Dačicích plánují další opravy silnic

Dačice - V Dačicích pokračují v opravách dalších místních komunikací.

Dačice. Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Již v září byly zahájeny práce na rekonstrukci Jiráskovy ulice v Dačicích. V rámci výběrového řízení na zhotovitele byly podány tři nabídky, z nichž nejnižší byla od firmy Technické služby Dačice. Radní se proto shodli, že opravu provedou právě Technické služby, a to za cenu 682 924 korun bez DPH.

Oprava čeká také Soukenickou ulici. Dělníci se do rekonstrukce pustí během měsíce října a hotovo by mělo být v průběhu listopadu letošního roku. Jak poznamenal starosta Karel Macků, je to skutečně zasloužená oprava. Práce provede firma Sates Čechy z Telče za celkovou nabídkovou cenu ve výši 292 tisíc korun bez daně. Starosta popsal, že v rámci opravy části této ulice bude provedena rekonstrukce krytu vozovky z žulových kostek s obnovením konstrukčních vrstev. "Soukenická ulice slouží mimo jiné jako spojovací, a to mezi ulicí Antonínskou a Havlíčkovým náměstím. Dále je hojně využívána například žáky, kteří navštěvují tamní základní uměleckou školu," poznamenal Karel Macků.