V Dačicích vypsali už třetí zakázku na klub

Dačice - Zájem o výstavbu klubu pro mluvené slovo vázne. Poprvé nepřišla nabídka ani jedna, podruhé pouze jedna – podle radnice moc drahá.

Dačice. Ilustrační foto. Foto: archiv Deníku

Ideálně v polovině letošního září by v Dačicích rádi zahájili stavební úpravu v kulturním domě Beseda, při které by měl vzniknout divadelní klub pro mluvené slovo. Požadavek na zřízení klubové scény vzešel od mladých obyvatel města při diskuzním fóru v rámci projektu Zdravé město. Zakázku nyní radní vypsali už potřetí. "V prvním kole nebyla doručena nabídka žádná a v kole druhém byla doručena pouze jedna, ta ale měla příliš vysokou nabídkovou cenu,“ sdělil starosta Karel Macků. Technickým předmětem zakázky jsou podle jeho slov stavební úpravy v suterénu a přízemí severního křídla kulturního domu. Hotovo by mělo být do příštího jara.