V Hradci začíná sloužit babybox nové generace

Jindřichův Hradec – Už od prosince roku 2008 funguje babybox v jindřichohradecké nemocnici.

Ludvík Hess, zakladatel babyboxů, při představování boxu nové generace v Jindřichově Hradci.Foto: Deník/Adam Hudec

Za tu dobu pomohl zachránit život jednomu miminku. V neděli 24. října v něm zdravotníci nalezli několik dní starou, zdravou a dobře opečovanou holčičku. Později ji nemocniční personál pojmenoval Adélka.

Od včerejška původní hradecký babybox nahradil nový, modernější.

„Ten původní už byl technicky poměrně zastaralý, což byl důvod, proč jsme se ho rozhodli vyměnit za tento nový, modernější. V pořadí se jedná už o čtrnáctý babybox nové generace, který nahradil původní bedýnku," říká zakladatel babyboxů Ludvík Hess. Jak dále uvádí, nový babybox vyjde zhruba na 300 tisíc korun.

„Konkrétně na Jindřichohradecku jsem oslovil patnáct stovek potenciálních dárců a sponzorů, kteří by mohli pomoci nový babybox zaplatit. Vrátily se mi ovšem přísliby na pouhých 32 tisíc korun, tedy zhruba desetinu toho, co box stojí. Trochu mě to mrzí, protože to je jeden z nejhorších výsledků v republice," říká Ludvík Hess. Dodává, že právě shánění darů a příspěvků na zhotovení a údržbu babyboxů je snad největší potíží – a to především na celém jihu Čech.

Nový babybox je v mnoha ohledech modernější než jeho předchůdce. Vyrobený je z antikorového plechu a na rozdíl od první generace se jeho dvířka, tvořená dvěma křídly, otevírají automaticky. Po vložení děťátka a spuštění senzoru se zase sama od sebe zavřou. Dítě je uvnitř vloženo do vaničky a jeho ruce a nohy jsou chráněny proti nárazům do dvířek fotobuňkami. Vnitřek bedýnky je klimatizovaný.

„Tento modernější babybox je také opatřený náhradním zdrojem energie. Je napojený mnohonásobně jištěnou signalizací na stálou službu a na mobily zdravotníků," vysvětluje technik a výrobce babyboxů Zdeněk Juřica.

Kromě už zmíněné Adélky v Jindřichově Hradci pomohly babyboxy do života v Jihočeském kraji dalším dvěma dětem, a to v březnu 2010 holčičce v Písku a v říjnu 2011 chlapečkovi ve Strakonicích. V celé republice funguje nyní sedmdesátka boxů, které zachránily už 147 dětí.