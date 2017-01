V hradecké porodnici přišel první na svět Daniel

Jindřichohradecko - Na letošní první miminko si v jindřichohradecké porodnici počkali jen do 11 hodin. Přesně v tu dobu přišel 1. ledna na svět Daniel Lojka ze Studené.

Že se narodí právě na Nový rok, s tím ale nikdo nepočítal. Termín jeho příchodu na svět totiž lékaři stanovili až na 8. leden. „Jeli jsme na kontrolu a malý se cestou prostě rozhodl, že to bude dřív," popsala novopečená maminka Lenka Lojková. Vše se tak odehrálo naprosto bez přípravy. „V autě mi začaly kontrakce, byly už po dvou minutách, takže jsme jeli rovnou na sál. Jeli jsme na kontrolu na 10. hodinu a malý se narodil v 11. Šlo to opravdu rychle," vypověděla.

Tatínek prý byl už cestou hodně nervózní. „Nevěřil mi, že už by si mě tady mohli nechat," směje se Lenka Lojková. Na synka se oba moc těšili. „Je to naše první. Věděli jsme, že to bude kluk, nechali jsme si to říct, takže jsme byli připravení," dodala.

Jméno prý vybíral tatínek Martin Lojka podle kalendáře. „Vybírali jsme tak, aby byl v naší rodině neobvyklý, jedinečný," vysvětlila šťastná maminka.