V informačním centru pro mládež oprašují angličtinu

Jindřichův Hradec – Informační centrum pro mládež v Jindřichově Hradci nezajišťuje jen dobrovolnické a vzdělávací pobyty v zahraničí. Zdokonalit svou angličtinu tady může kdokoli a zdarma.

Jak zmínila Michaela Babická z Informačního centra pro mládež (ICM), již několik měsíců může kdokoli přijít každý čtvrtek na English Conversation Club. „Je to neformální setkání všech, kteří si chtějí procvičit angličtinu, a to formou her a diskuzí,“ popsala a dodala, že každý týden se tématika klubu mění. „Hovořilo se už například o hudbě, cestování či letních aktivitách. Na klubu je krásné to, že vůbec nezáleží na jazykové úrovni angličtiny ani na věku,“ vyzdvihla s tím, že může jít i o zábavné oprášení angličtiny pro ty, kdo mají zájem. Navíc je zcela zdarma.

Kdo by chtěl na svém jazykovém vzdělání pracovat intenzivněji, má ještě šanci přihlásit se na příměstský tábor, který ICM pořádá. Summer English Camp I je pro účastníky od 16 do 19 let a Summer English Camp II pak pro mladší od 13 do 16 let. Poslední červencový týden ICM ukončí španělským příměstským táborem Campamento de varano en espanol, který bude mít pod palcem rodilá mluvčí Amaia de la Fuente, která v organizaci působí jako dobrovolník v rámci evropské dobrovolné služby programu Erasmus+.

Kdo by chtěl cizí jazyk pilovat přímo v zahraničí, může se se pozeptat na projekty vzdělávacího programu Erasmus+, který Evropská unie zřídila pro mladé lidi. „Jeho cílem je podnítit smysl pro aktivní evropské občanství, solidaritu a toleranci mezi mladými Evropany a zapojit je do vytváření budoucnosti unie prostřednictvím podpory a rozvoje neformálního vzdělávání,“ vysvětlila. Právě hradecké ICM totiž zajišťuje účast, přípravu a realizaci projektů tohoto typu pro mládež.