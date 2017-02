V Klikově hořel přístřešek kvůli jiskře z komína

Jindřichohradecko - Hasiči od pátku do neděle bojovali s ohněm i větrem.

Ilustrační foto. Foto: archiv Deníku

Jak informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů, v souvislosti se silným větrem v noci na pátek zasahovali hasiči na Jindřichohradecku u šestnácti událostí. Hasiči odklízeli spadlé stromy v Nové Vsi nad Lužnicí, Tušti, Jarošově nad Nežárkou, Lutové, Cepu, Kunžaku, České Olešné, Horním Skrýchově, Starém Městě pod Landštejnem, Ostojkovicích, Dačicích, Velkém Pěčíně, Horním Radíkově, Přesekách (dvakrát) a Českém Rudolci.



V pátek také pomáhali záchrance se snesením pacienta do sanitky v Krajířově ulici v Dačicích.



Odpoledne v klikově na Suchdolsku měli nahlášený požár domu. "Průzkum na místě ukázal, že nehoří rodinný dům, ale přístřešek stojící u něj. Požár dostal pod kontrolu ještě před příjezdem hasičů majitel. Dohašení pak provedli hasiči několika vodními proudy," uvedla Vendula Matějů.

Vzniklá škoda činí 200 tisíc korun, příčinou vzniku požáru byla jiskra, která vylétla z komína.



V neděli sbírali uhynulého losa v Majdaleně hasiči ze stanice Třeboň. V předepsaných obalech ho předali strážníkům městské policie.



Planý poplach si v sobotu připsali hasiči z Třeboňska, když vyjeli k požáru trávy v Domaníně. Na místě zjistili, že se jedná o nenahlášené pálení.



V poledne v Třeboni v ulici K Bertě vnikli třeboňští profesionálové do uzamčeného osobního automobilu Opel Corsa, ve kterém zůstalo dítě.



Naštěstí žádná škoda nevznikla při večerním požáru sazí v komíně domu ve Starém Městě pod Landštejnem, části obce Pomezí. Požár uhasila profesionální jednotka ze stanice Dačice ve spolupráci s jednotkou místních dobrovolných hasičů.



V neděli večer vyjeli hasiči k nouzovému otevření dveří bytu byla do Jablonského ulice v Třeboni. Nakonec nezasahovali, neboť byt už byl otevřen před jejich příjezdem.