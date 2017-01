V Lomnici již myslí na léto

Lomnice nad Lužnicí - Příprava kulturního dění zaměstnala při posledním jednání lomnické radní, kteří se mimo jiné zabývali možností podání žádostí o dotaci, které by měly podpořit plánované kulturní akce v Lomnici nad Lužnicí.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Radní schválili podání tří žádostí o poskytnutí grantu od Jihočeského kraje. Na akci Kulturní Lomnice by město chtělo získat 52 tisíc korun, přičemž celkové uznatelné náklady jsou vyčísleny na 76 tisíc korun. Další z tradičních akcí, na něž by Lomničtí chtěli získat příspěvek z kraje, je Léto na Farské, kde jsou celkové uznatelné výdaje 133 500 korun a dotace by mohla dosáhnout až 88 tisíc.

Letos si v Lomnici připomenou také 155 let od znovuobnovení kostela sv. Václava. Na oslavy by město chtělo získat příspěvek ve výši 28 420 korun, přičemž plánované výdaje jsou celkem 44 420 korun.