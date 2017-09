V minulém týdnu jsme se rozloučili...

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu nás opustili…

Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

Jindřichohradecko



Lumír Vaněk, 77 let, Střížovice

Anežka Domaracká, 76 let, Slavonice

Květuše Gondeková, 65 let, Chlum u Třeboně

Jiřina Kučírková, 89 let, Jindřichův Hradec

Jan Petrášek, 84 let, Jindřichův Hradec

Růžena Červenková, 87 let, Kardašova Řečice

Jarmila Buštová, 84 let, Františkov

Oldřich Abraham, 88 let, Jindřichův Hradec



Třeboňsko



Karel Plaček, 75 let, Třeboň



Dačicko



Anna Skůpová, 85 let, Dačice

Marcela Vicanová, 41 let, Dačice