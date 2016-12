V Pamploně nosí dárky Olentzero

Jindřichův Hradec, Pamplona – Od začátku školního roku působí jako dobrovolnice v rámci Evropské dobrovolné služby v Jindřichově Hradci třiadvacetiletá Amaia de la Fuente ze španělské Pamplony. Jaký je rozdíl mezi svátky ve Španělsku a v Čechách?

TRADICE. Amaia de la Fuente (uprostřed) si při oslavě Vánoc v rodném Španělsku obléká tradiční oděv.Foto: Amaia de la Fuente

Ve Španělsku Vánoce začínají 24. prosince a trvají až do 6. ledna. „Tento vánoční čas prožíváme ve znamení pospolitosti rodiny a přátel," říká Amaia de la Fuente. Štědrému dni i v jejím rodišti předchází výzdoba domů a ulic vánočními stromky a betlémy. „Také obvykle pečeme nugátové cukroví, marcipán a polvorones – sladké vánoční sušenky. Jen u nás ve Španělsku nejsme zvyklí používat spojení bílé Vánoce, protože sníh napadá obvykle jen na chvíli v lednu či v únoru," směje se.

Neoficiálním začátkem Vánoc je pro obyvatele Španělska již 22. prosinec. Tento den se již od roku 1812 totiž koná národní loterie El Gordo vysílaná v televizi a rádiích a nikdo si ji nenechá ujít. „Loterie je výjimečná svým unikátním způsobem losování, který se nezměnil již od roku jejího původu. Vítězné čísla se losují ze dvou sudů a jejich číslo oznamují písní děti, které to doslovně „vyzpívají" světu. Toto se děje při celém losování a na všech úrovních hry, proto se losování někdy protáhne i na 3 až 4 hodiny. To ale zvyšuje napětí a netrpělivost, proto se každý hráč stále těší více a více s nadějí, že právě jeho tiket je ten vítězný. Je to nejvíce očekávaná akce roku a také je to známka toho, že Vánoce už jsou tu," popsala mladá Španělka.

Stejně jako ve většině zemí, tak i ve Španělsku je Štědrý večer 24. prosince. „Pro naši štědrovečerní večeři jsou typické krevety a vepřové a jehněčí maso a samozřejmě víno a šampaňské," vyjmenovala. Španělští katolíci chodí každý rok v tento den o půlnoci na ceremonii Misa del Gallo, kde zpívají takzvanou Villancicos – španělskou koledu.

Ráno 25. prosince každé dítě ve Španělsku nemůže dospat, aby zjistilo co mu Santa Claus nadělil pod stromeček. Tento den je zároveň španělským svátkem, protože se oslavuje Ježíšovo narození. Oběd probíhá v rodinném kruhu a je velmi podobný štědrovečerní večeři. „V Pamploně máme místo Santa Clause Olentzera a je tradicí, že každý by měl mít na sobě i speciální oblečení," podotkla s tím, že 28. prosince si připomínají zabití novorozených dětí na rozkaz Herodesa I. Ukrutného, který se mimo to pokusil zabít Ježíše.

31. prosince se v každém městě ve Španělsku koná běžecká soutěž jakožto oslava svatého Silvestra. Pro někoho je tato akce výzvou, někdo naopak běží jen pro zábavu. Večer se lidé obléknou velmi slavnostně a večeří opět v rodinném kruhu. V noci každý sleduje přenos z hlavního města Madrid, kde na budově Puerta del sol dvanáct vteřin před půlnocí odbíjí zvony a je tradicí, že každou z těchto dvanácti sekund musí člověk sníst kuličku hroznového vína.

„Tato tradice je pro štěstí do Nového roku – 12 hroznů jako 12 měsíců. Po odbytí půlnoci si každý připíjí šampaňským a přeje si vše nejlepší do Nového roku. V Pamploně je typické to, že lidé se po půlnoci převlečou do různých kostýmů a jdou slavit do ulic se svými přáteli," rozvedla.

1. leden je pak stejně jako v České republice sváteční den a opět se rodina sejde u společného oběda.

Večer 5. ledna se koná slavnostní průvod tří králů Melichara, Kašpara a Baltazara, kde králové rozhazují dětem sladkosti a děti jim předávají dopis se svými přáními.

Poslední vánoční den připadá na 6. ledna a i v tento den děti dostávají dárky, tentokrát od Tří králů. A zase celá rodina obědvá pospolu. Prázdniny dětem končí ale až 7. ledna, který je dnem odpočinku a odstrojování vánočních stromečků.

„Co se týče českých Vánoc, výzdoba ulic a zdobení stromečků je velice podobná jako u nás ve Španělsku. Zde se peče rozdílné cukroví a také punč byl pro mě novinkou. Nejsme ani zvyklí věšet vánoční věnce na dveře a každou adventní neděli před Vánocemi svíčku zapalují pouze věřící. Největším nezvyk pro mě představuje určitě sníh a mráz, který tady v zimě panuje," uzavřela Amaia de la Fuente, která všem přeje šťastný nový rok.

Michaela Babická