V Plavsku začnou prázdniny už v pátek

Jindřichohradecko – Děti z plavské základní školy čeká týden volna navíc díky plánované rekonstrukci školy.

Základní škola v Plavsku.Foto: ZŠ Plavsko

Letní prázdniny využívají ve školách pravidelně k rekonstrukcím všeho druhu a práce se většinou stihnou během dvou měsíců.

Základní školu v Plavsku ale čeká náročná oprava celé budovy. Jak potvrdila ředitelka Iveta Marušáková, díky tomu budou mít místní děti o týden delší volno a pro vysvědčení si půjdou již v pátek. Ředitelka vysvětlila, že ve škole během prázdnin dojde k rekonstrukci elektrických rozvodů, následně tedy i omítek a také k renovaci podlah a dveří. „Musí se udělat celková vnitřní rekonstrukce,“ shrnula s tím, že v dřívějším termínu se začíná právě proto, aby bylo vše hotovo do začátku nového školního roku. „Naše budova navíc právě příští rok slaví 160 let od založení a skoro bych řekla, že ty rozvody jsou staré jako ta budova,“ dodala s úsměvem.

Naštěstí rodiče, jejichž děti do plavské školy chodí, podle ředitelky investice do školy a plánovanou rekonstrukci kvitují s povděkem. „Jsou naprosto vstřícní a nebyl žádný problém s tím, že školní rok končí o týden dřív. Neslyšela jsem od nikoho, že by neměli kam dítě dát,“ vyzdvihla a dodala, že rodiče o plánovaném ukončení výuky s týdenním předstihem informovali zhruba půl roku předem.

V ostatních školách na Jindřichohradecku si budou muset děti na prázdniny počkat až do příštího pátku, přestože ve většině zařízení rovněž chystají drobné i rozsáhlejší úpravy a opravy.

Provoz školy se dotkne například i rekonstrukce jídelny při 3. základní škole v Jindřichově Hradci, která bude podle informací ředitele Ladislava Chocholouše mimo provoz poslední dva dny školního roku. „Jídelna bude vystěhována a předána firmě k rekonstrukci, aby co nejdříve zahájila práce, abychom pak v září mohli bez problému zahájit i s novou jídelnou,“ vypověděl a objasnil, že po tyto dva dny budou bez obědů. „Jeden den bude vysvědčení, to děti chodí domů po první hodině a 29. června je pohyb v přírodě, to si berou svačiny s sebou. Takto se to vyřeší,“ uzavřel.

Na letošní hlavní prázdniny žádné větší investiční akce neplánují ve škole v Nové Včelnici. Podle ředitele Jaromíra Hrbka půjde jen o běžnou údržbu. "V měsíci květnu jsme již provedli rekonstrukci povrchu školního hřiště na míčové hry a výměnu podlahy v jedné učebně," dodal.

Například v Třeboni v základní škole Sokolská budou o prázdninách v první etapě měnit okna. Dřívější termín konce roku ale kvůli tomu neplánují.

To 5. základní školu čeká o prázdninách hned několik zásahů. Ani jeden z nich si ale nevyžádá dřívšjší konec školního roku. "Největší akcí bude oprava střechy na jednom pavilonu. K menším akcím patří instalace dataprojektorů, počítačů a promítacích pláten do čtyř kmenových tříd spolu se zavedením internetu, dále rekonstrukce jedné třídy, kde dojde k výměně lina, nábytku a malování. To čeká i další potřebná místa v rámci celé školy," vypověděl ředitel Pavel Štefl.