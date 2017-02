V Řečici obnovili tradici masopustu

Kardašova Řečice -Řečickým náměstím protančili masopustní koledníci.

Úderem sobotní 10. hodiny se na náměstí v Kardašově Řečici ozvala muzika a k radnici dorazil průvod maškar v čele s Masopustem, aby starostu Petra Nekuta požádal o povolení k masopustní koledě. Povolení se koledníkům z Nových Hradů samozřejmě dostalo a v Kardašově Řečici tak po několika letech opět zažili tradiční masopustní obchůzku a veselení. "Masopust se tady konal naposledy asi před čtyřmi roky a my bychom ho rádi obnovili," vysvětlil Petr Nekut s tím, že koledníky si pro tuto příležitost pozvali z Nových Hradů. Ti odtud přivezli krásnou růžičkovou koledu a všem příchozím vysvětlili všechny atributy a tradice, které si s sebou právě jejich koleda nese. "Jsem ráda, že to takhle všechno vysvětlili. Sama jsem to celé ani nikdy neslyšela," přiznala Soňa Svobodová, za kterou se koledníci vydali jako první, hned po kolečku u radnice. "Tady neměl masopust takovou tradici jako na malých vesnicích, ale věřím, že se to chytí. Zapojili se i naši ochotníci a mám z nich radost. A ti chlapci z Nových Hradů jsou úžasní, ta jejich poslušnost a ctnost, tak by to mělo být," pochvalovala si seniorka, která měla pro koledníky nejen koblížky, ale i něco tekutého na zahřátí. Ostatně jako všichni, u kterých se masopustní průvod při obchůzce náměstím zastavil. Starosta Petr Nekut dodal, že pokud se tradice chytí a bude dostatečný zájem, příště může být i delší, mimo náměstí. "Snažíme se, aby to lidi bavilo. Tradice žije!" uzavřel s úsměvem.