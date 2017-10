V Řečici slaví. Radnice získala cenu Stavba roku 2017

Kardašova Řečice – Příjemné překvapení čekalo zástupce Kardašovy Řečice při vyhlašování výsledků soutěže o nejlepší stavby letošního roku.

Stavba roku 2017. Radnice v Kardašově Řečici dominuje náměstí Jaromíra Hrubého.Foto: archiv soutěže Stavba roku

Nejen jednu z cen Stavba roku 2017, ale také ocenění Státního fondu životního prostředí a cenu hlasujících z internetu převzal ve čtvrtek v podvečer starosta Kardašovy Řečice Petr Nekut v Betlémské kapli v Praze při slavnostním vyhlášení letošního ročníku architektonické soutěže.



„To, že získáme cenu hlasující veřejnosti, jsme si spočítali předem, ale titul Stavby roku 2017 a cena za ekologickou stavbu, ty nás překvapily nesmírně. Trojnásobný úspěch nečekal nikdo,“ radoval se řečický starosta.

Podle jeho dalších slov se úspěchem jen potvrdilo, že s novou radnicí jsou obyvatelé Kardašovy Řečice spokojení. „Právě spokojenost veřejnosti byla jednou z věcí, které předsedkyně poroty soutěže vyzdvihla. Projevilo se to právě i v hlasování, kde jsme získali přes třicet tisíc hlasů. Překonali jsme tak větší stavby v nesrovnatelně větších městech, například pražský institut robotiky získal jenom čtrnáct tisíc hlasů,“ připomněl Petr Nekut a připojil poděkování obyvatelům města za jejich nadšení a hlasy. Doplnil, že trojice získaných cen bude samozřejmě vystavená v prostorách radnice, zřejmě ve vstupní hale nebo na schodišti.



Přestavba budovy s historií sahající až do roku 1822 byla dokončena na podzim roku 2016 podle architektonického návrhu z roku 2013. Celá oprava, a to včetně vybavení a přípravy projektové dokumentace, stála méně než 30 milionů korun. Kromě úředníků a vedení města v radnici nalezly také zázemí knihovna, víceúčelový sál a klubovna pro spolky. Výrazným prvkem radnice je hodinový stroj umístěný za sklem v čele budovy.