V Rodinném centru už se těší do nového

Nová Bystřice - Na náměstí v Nové Bystřici právě opravují dům v sousedství radnice, kde brzy najde zázemí tamní Rodinné centrum.

Nová Bystřice. Ilustrační foto náměstí. Foto: Deník/Jana Hýbková

Podle koordinátorky bystřického Rodinného centra Lenky Březinové by se již některé červencové aktivity mohly odehrávat v nových prostorách.

Rodinné centrum

Pondělí, středa, pátek: 8 - 12 hodin: program pro nejmenší děti s rodiči

Pondělí: 13 - 18 hodin: angličtina pro děti, 18 - 19:30 hodin: jóga

Úterý: 13 - 17 hodin: deskové hry

Středa: 13 - 16 hodin: výtvarný kroužek, 16:30 - 18:30 hodin: angličtina pro dospělé

Čtvrtek: 12 - 17 hodin: flétna

Pátek: 12:30 - 16 hodin: Dětský klub

„Do nového už se moc těšíme. Je skvělé, že si můžeme naše nápady a návrhy zakomponovat do přestavby. To je pro nás velmi důležité,“ vyzdvihla. Současné prostory, které Rodinné centrum využívá v kulturním domě, jsou podstatně menší a po přestěhování vzniknou nové možnosti.



„Plánujeme keramickou dílnu, budeme mít k dispozici dvůr za radnicí, který využijeme k venkovním aktivitám,“ zmínila s tím, že bude zřejmě i možné navýšit kapacitu dětského klubu, který je v tuto chvíli omezený právě nedostačujícím prostorem.

Současně s letním příměstským táborem bude zřejmě navíc moci být v provozu i hernička pro nejmenší děti s maminkami. „Prostorově si opravdu polepšíme, navíc budeme na náměstí, což je také skvělé,“ těší Lenku Březinovou.



Opravu domu financuje město, které je i podle Lenky Březinové Rodinnému centru nakloněno. V současné chvíli je dokončována přestavba vnitřních prostor.



Podle starosty Vladimíra Bláhy by hotovo mělo být zhruba do tří měsíců. Lenka Březinová doufá, že část červencových příměstských táborů již bude v novém.