V sobotu můžete vyrazit na jarmark i na koncert

Jindřichohradecko - Sobota nabízí pestrou škálu tipů, kam se vypravit za zábavou.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Stanislava Koblihová

Jindřichův Hradec, Dolní Skrýchov

25 let firmy Pollmann CZ Den otevřených dveří od 10 hodin



Jindřichův Hradec

Náměstí Míru

Svatováclavské slavnosti od 10 hodin



Jindřichův Hradec

XXIII. Slavnosti Adama Michny z Otradovic

Muzeum Jindřichohradecka ve Štítného ulici

Michnovský hudební jarmark aneb Co Nový Dům dal od 15 hodin

Koncert Trumpet Tune, Chrámový sbor Adama Michny, děti z jindřichohradecké farnosti, dětský sbor Cappella Ornamentata Dačice, Verae Gratia Zlín, Musica per Gaudium Česká Skalice od 16.30 hodin

Convivium – Michnovský dýchánek – dobové písně o víně, pivu a jídle s dobovými recepty od 20 hodin

Kostel sv. Jana Křtitele

Didacus Ortiz: Renesanční nešpory – Vesperae (1565) od 18 hodin



Dačice

Nivy

Veletrh komunální techniky od 10 hodin

Jindřichův Hradec

Kino Střelnice

Lego® Ninjago® film od 17.30 hodin

Kingsman: Zlatý kruh od 20 hodin



Dačice

KD Beseda

Monology Vagíny od 19 hodin



Dačice

Kino

Po strništi bos od 19 hodin



Dačice

Restart klub

Sebranka jazz orchestra od 21 hodin



Dačice

Hospoda Pod Betonem

Koncert: Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl od 20 hodin



Dačice

Starý zámek

Vasil Stanko: Minulé situace

Na vernisáži zahraje kytarista Tomáš Madruga Hradil od 16 hodin



Nová Bystřice

KD Koruna

Princezna je hloupá Madla od 10 hodin



Studená

Náměstí sv. Jana Nepomuckého

Studenský jarmark spojený s 12. jarmareční výstavou od 14 hodin



Nová Včelnice

Na Pazderně

Skautskou stezkou – Den nejen pro děti od 14 hodin



Třeboň

Loutkové divadlo

Eliščiny pohádky od 15.30 hodin



Třeboň

Dům Štěpánka Netolického

Výstava grafik Oldřicha Kulhánka a soch Petera Nižňanského od 16 hodin



Třeboň

Lázně Aurora

Taneční večer s Karlem Kodlem od 19 hodin



Třeboň

Kino Světozor

Auta 3 od 17 hodin

Špunti na vodě od 20 hodin



Chlum u Třeboně

Hasičské cvičiště

Velká cena Třeboňska v požárním útoku, Memoriál Luboše Šenkýře od 13 hodin