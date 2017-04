V sobotu si zaplavete až odpoledne

Jindřichův Hradec - V sobotu budou všechny bazény jindřichohradeckého plaveckého bazénu pro veřejnost dopoledne zavřené.

Ilustrační foto.Foto: Zdeněk Píša

Důvodem je konání závodů zdravotně postižených plavců, které pořádá SK Kapři J. Hradec. Zrušeno je proto i sobotní plavání dětí do 1 roku s rodiči. Bazén bude pro veřejnost otevřen opět od 12 do 20 hodin. V neděli již bude běžný provoz od 10 do 20 hodin.