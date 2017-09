V Třeboni začala rekonstrukce radnice

Třeboň - V lázeňském městě byla zahájena rekonstrukce budovy bývalé radnice na Masarykově náměstí, která v budoucnu poslouží potřebám základní umělecké školy. Rekonstrukce radnice dostala přednost před výstavbou zimního stadionu, o jehož osudu může rozhodnout sobotní referendum.

Budova čp. 20 je dominantou východní části Masarykova náměstí a v minulosti v ní sídlila záložna, později úřad města. Dům byl postaven podle projektu schwarzenberského inženýra Jana Bělohoubka z roku 1872 v novorenesančním stylu. Vedlejší objekt, jehož se projekt nové základní umělecké školy rovněž týká, budova čp. 19, navazuje v řadové zástavbě v Husově ulici.

Jak zmínila tisková mluvčí třeboňského úřadu Jitka Bednářová, v roce 2009 byly objekty prodány tehdejším vedením města a v lednu loňského roku třeboňští zastupitelé rozhodli o jejich koupi a zařazení zpět do vlastnictví města Třeboně.

Starostka Terezie Jenisová uvedla, že záměr přispěje mimo jiné k oživení náměstí v době mimo sezónu. „Když prostory opustil úřad a tehdejší vedení města je prodalo, přesunula se část městského života mimo centrum," poznamenala s tím, že po radnici náměstí opustila banka a někteří podnikatelé. "Naším záměrem bylo nedopustit, aby se historické jádro Třeboně stalo skanzenem," podotkla. Městu se již oživení náměstí podařilo v případě jiného objektu, kdy s přispěním dotace ve výši téměř 100 procent došlo k rekonstrukci Dům Štěpánka Netolického, který se stal vyhledávaným místem po celý rok.

"Majitelka domů čp. 19 a 20 svůj záměr postavit zde hotel nezrealizovala, a tak jsme vstoupili do jednání o zpětném odkoupení budov. Podařilo se nám tak napravit stav, kdy budovy jen chátraly," vypověděla starostka a dodala, že cílem bylo najít projektu celoroční náplň. V podobě základní umělecké školy se tak podle ní spojuje hned několik příznivých faktorů. "Přestože jde o krajské zařízení, chodí tam naše děti a mládež a my jim chceme vytvořit ty nejlepší podmínky pro vzdělávání,“ vyzdvihla.

Projekt počítá s kompletní rekonstrukcí budovy čp. 20, která zahrnuje změny vnitřní dispozice pro potřeby budoucího využití školou. Rekonstrukcí ale nebude dotčen stávající vzhled budovy. Navazující budova čp. 19 bude odstraněna a na jejím místě vznikne novostavba, jejíž součástí bude kromě nových učeben společenský sál s kapacitou přibližně 70 osob a možností konání koncertů a představení malých forem, přístupný bude i pro veřejnost. Oba objekty budou bezbariérově přístupné.

„Je to pro nás obrovská výzva,“ říká ředitel základní umělecké školy Matouš Řeřicha. „Budeme moci vyučovat na specializovaném pracovišti, které nám oproti současnému stavu poskytne na jednom místě kvalitní zázemí pro čtyři obory - hudební, výtvarný, taneční i dramatický. Málokdy najdou shodu zřizovatel, nájemce prostor a instituce. Tady se to povedlo. Víme, že řadu let dopředu budeme moci formovat naše žáky a studenty všech oborů,“ vyzdvihl. Hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská doplnila, že investici Třeboně kraj vítá, neboť je v souladu s jeho principy. "Umění lidi zušlechťuje a my bychom měli podporovat, aby se děti těmto aktivitám věnovaly v důstojném prostředí,“ říká.

Tisková mluvčí města doplnila, že nové, nadčasové prostory by třeboňské základní umělecké škole mohly poskytnout v jednu chvíli zázemí pro sto studentů všech oborů a 24 osob personálu. Rekonstrukce této části centra města potrvají zhruba rok a jejím zhotovitelem je společnost PORR a.s. Mluvčí dále zmínila, že celková hodnota zakázky, kterou město Třeboň bude hradit z vlastního rozpočtu, je přibližně 58 milionů korun včetně DPH. "V září 2018 by děti měly nastoupit již do nové základní umělecké školy," uzavřela.