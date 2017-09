V Třeboňských školách o prázdninách nezaháleli

Třeboň - V letních měsících školy i školky v Třeboni obsadili dělníci.

Do nového školního roku přivítal třeboňské prvňáčky místostarosta Josef Pindroch.Foto: Jitka Bednářová

Osmaosmdesát prvňáčků v pondělí nastoupilo do třeboňských základních škol. Základní škola Na Sadech otevřela dvě první třídy, kde je celkem 37 dětí, v základní škole v Sokolské ulici mají ve dvou třídách ještě o čtyři děti víc. Dalších 10 prvňáčků bude navštěvovat pracoviště základní školy v Břilicích.

Ve všech školách se ale na letošní školní rok pečlivě chystali a o prázdninách rozhodně budovy nezely prázdnotou. Jak uvedla tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová, o prázdninách ve školách došlo na řadu investičních akcí. "Některé z nich jsou v režii samotných škol, ty náročnější hradí zřizovatel," poznamenala. Město Třeboň je zřizovatelem dvou základních a dvou mateřských škol. V prostorách města ale dále sídlí základní škola praktická a základní umělecká škola.

Ve škole v Sokolské ulici byla v létě zahájena postupná výměna oken historické budovy a přístavby. "V letošním roce se jedná o výměnu dvanácti oken. Nová okna jsou z důvodu požadavku památkové péče opět dřevěná, špaletová, nově je do vnějšího křídla osazeno izolační dvojsklo," vysvětlila mluvčí a dodala, že hodnota investice je zhruba 600 tisíc korun.

V základní škole Na Sadech byla provedena rekonstrukce plynové kotelny. Došlo k výměně dvou plynových kotlů, kompletní výměně topných rozvodů, zmodernizování systému měření a regulace. Stávající komínové těleso bylo nově vyvložkováno a byly provedeny také drobné stavební práce. Celkové náklady na tuto rekonstrukci dosáhly zhruba 2 050 000 korun.

Novinku mají také ve školní jídelně, kterou provozuje právě základní škola Na Sadech. "Po rozsáhlé rekonstrukci kuchyně v loňském roce byl provoz dovybaven automatickou myčkou a konvektomatem," upřesnila Jitka Bednářová.

Z rozpočtu města pak do konce roku ještě poputují finance na úpravu rozvodů vzduchotechniky a na některá pracoviště budou nainstalovány klimatizační jednotky.

Odstrčené od investic nezůstaly ani mateřské školy. Do školních zahrad v Jeronýmově ulici a na odloučeném pracovišti mateřinky v Břilicích budou podle tiskové mluvčí pořízeny nové herní prvky za 300 tisíc korun. Školka v Břilicích má navíc nový systém lektronické zabezpečovací signalizace.

V mateřské škole Sluníčko byly díky příspěvku města financovány opravy a údržby, dohromady za 300 tisíc korun.

"Hlavní akcí letošního roku, která je financovaná z rozpočtu města v budově základní školy praktické, je dlouhodobě plánovaná výměna sportovního povrchu v tělocvičně," upozornila Jitka Bednářová a doplnila, že na akci poskytl Jihočeský kraj dotaci ve výši 125 tisíc korun. Zbylou částku do výše celkových nákladů, které činí 480 tisíc korun, hradí město.