Ve Dvorech opraví silnice

Dvory nad Lužnicí - Rekonstrukci místních komunikací plánují ve Dvorech nad Lužnicí.

Dvory nad Lužnicí. Ilustrační foto. Foto: web obce

Nebude se jednat pouze o opravu povrchů silnice, ale součástí prací má být také výstavba nové dešťové kanalizace v délce přibližně 242 metrů, dále pak prodloužení vodovodu o dalších 193 metrů. V obci by po rekonstrukci měla také přibýt světla.

V plánu je totiž i prodloužení napájecího vedení pro veřejné osvětlení v délce přibližně 231 metrů a zároveň i doplnění nových svítidel. Na závěr by na ploše necelých osmi set metrů čtverečních mělo dojít k doplnění zeleně. Práce by měly být zahájeny v září a hotovo má být do konce října letošního roku. Předpokládaná hodnota zakázky je 4387461 korun bez DPH.