Ve svátek se můžete vydat do přírody i na koncert

Jindřichohradecko - Ve sváteční den nemusíte zůstávat doma, ale můžete se vydat někam za zábavou.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lenka Novotná

Jindřichův Hradec

Vlakové nádraží

Párou za čokoládou od 10 hodin



Slavonice

Náměstí Míru u kašny

Podzimní výlet Českou Kanadou od 9 hodin



Jindřichův Hradec

Jindrova naučná stezka – sraz na zastávce JHMD v Jindřiši

S Jindrou za pavouky od 9:33 hodin



Valtínov

Rozhledna U Jakuba

Koncert: Pavel Dobeš od 14 hodin



Jindřichův Hradec

Kino Střelnice

Zahradnictví: Dezertér od 17.30 hodin

Black Sabbath: The end of the end od 20 hodin



Maříž

Mařížský park

Sváteční podvečer od 18 hodin

Červená Lhota

Zámecká kaple

Mše od 18 hodin



Nová Bystřice

Zámek

Komentovaná prohlídka od 16 hodin



Suchdol nad Lužnicí

KC kino

Hurvínek a kouzelné muzeum od 18 hodin



Lomnice nad Lužnicí

Kostel sv. Václava

Výstava 155 let od znovuobnovení kostela sv. Václava od 16 hodin



Chlum u Třeboně

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Komentovaná prohlídka v 11 hodin



Třeboň

Kino Světozor

Já, padouch 3 od 17 hodin

Zahradnictví: Dezertér od 20 hodin