Veleničtí školáci si zatrénovali s mistryní světa

České Velenice - Děti ze základní školy v Českých Velenicích za sebou mají netradiční zážitek. Jako odměnu za aktivitu v projektu Sazka Olympijský víceboj získala škola trénink se známým sportovcem.

Do Českých Velenic tak zavítala Šárka Kašpárková, mistryně světa a držitelka bronzu z olympiády v trojskoku. Doprovodil ji její manžel a bývalý trenér Michal Pogányi a také Jan Weber, sedminásobný mistr světa ve freestyle footbagu. Děti si se sportovci vyzkoušeli nejprve rozcvičku. "

Děti se pak rozdělily do čtyř družstev po čtrnácti žácích a soutěžili ve čtyřech disciplínách," informoval ředitel školy Oldřich Kučera. Házeli medicinbalem, vyzkoušeli si opičí dráhu, dribling s míčem a trojskok z místa. Cílem celého projektu Olympijského víceboje je v hodinách tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků všech stupňů základního vzdělávání do sportování a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase.