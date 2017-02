Větší jihočeská města přijímají další strážníky

Jižní Čechy – S výjimkou Prachatic, které mají plný stav zaměstnanců městské policie, hledají v ostatních šesti okresních městech posily. V Jindřichově Hradci přijmou do svých řad dva strážníky.

Ilustrační foto. Foto: archiv Deníku

To je pro případné zájemce příležitost získat zajímavou a smysluplnou práci.

Příčiny průběžného úbytku strážníků jsou rozličné – od nespokojenosti s finančním ohodnocením až po odchod do jiného zaměstnání, občas i k Policii ČR. Tento pohyb pracovních sil není zvlášť odlišný od jiných profesí. Zatímco zima bývá pro strážníky většinou klidnější částí roku, turistická sezona je vždy dobou nabitou adrenalinem. Zvýšená návštěvnost se odráží v komplikacích v dopravě, více aktivity projevují zloději, častěji se řeší veřejný pořádek. Ve větších městech od devíti strážníků funguje městská policie v nepřetržitém provozu. Stejně tomu bude od 1. dubna i v Týně nad Vltavou.

K osmi týnským strážníkům sloužícím na Vltavotýnsku a na základě veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie také na Temelínsku a Všemyslicku, se za týden připojí 23letá nová kolegyně.

Po nástupu na městský úřad 1. prosince procházela praxí, školenímv budějovickém školicím středisku a 23. února svou několikatýdenní přípravu zakončí zkouškou odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra na pražské policejní akademii. A může vyrazit do terénu. Stane se druhou policistkou týmu strážníků Týna nad Vltavou. Na devět strážníků tak bude připadat zhruba 9960 obyvatel, což je podle mluvčího městské policie Martina Macháčka republikový průměr. Nejčastěji se řeší provinění v oblasti dopravy, veřejného pořádku, občanského soužití či majetku. Od dubna dojde v Týně k revoluční změně, neboť nad pořádkem a klidným soužitím občanů bude městská policie bdít nepřetržitě! „Těšíme se na nonstop provoz, naše služby tak budou ještě zajímavější," předesílá Martin Macháček.

V Českých Budějovicích se počet městských policistů proměňuje, neboť během roku odchází za jiným zaměstnáním asi desítka lidí. V současnosti disponuje radnice 103 strážníky a vypsala výběrové řízení. Přihlásilo se 40 žadatelů včetně jedné ženy, z nichž postoupilo pět.

„Kurz bude zahájen v březnu, takže ještě asi týden se mohou hlásit další zájemci, kteří jsou českými občany, mají čistý trestní rejstřík, je jim více než 21 let a mají maturitu," upřesňuje mluvčí budějovické městské policie David Štýfal. Zájemci musí splnit testy fyzické a psychické způsobilosti, posuzuje se také jejich spolehlivost. Mluvčí nevylučuje, že výběrové řízení na nové strážníky je pro letošek posledním. „Počet strážníků není stanoven, takže vždy to je na uvážení města, kolik lidí zaměstná. Záleží to na aktuálních potřebách a mnoha dalších faktorech," uvedl David Štýfal.

V Hluboké nad Vltavou slouží od loňského září ve čtyřech lidech, neboť jeden ze strážníků odešel k policii. „Náhradu nehledáme, protože v zimě nemáme tolik práce," řekl včera vrchní strážník Michal Saitz. Jak to bude v sezoně, se uvidí.

Rovněž čtyři strážníci zajišťují pořádek v Trhových Svinech.