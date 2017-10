Vodáci zamknou dvě řeky, třetí sjedou

Jindřichohradecko – Nadcházející víkend bude patřit vodákům. A to hned natřikrát.

Zamykání Lužnice.Foto: Deník/Lenka Novotná

V sobotu se vodáci sjedou do Suchdola nad Lužnicí, aby zamkli řeku Lužnici. 38. ročník tradičního ukončení sezony začne v deset hodin, jako obvykle na vodácké základně Klikov. Řeka se bude splouvat ze Suchdola, končit se bude na tábořišti u kostela v Majdaleně. Vodáci ale mohou skončit kdekoliv po cestě.



Na oba víkendové dny se chystá také už 57. ročník sjezdu Hamerského potoka v úseku mezi Malým Ratmírovem a Jindřiší. Start první lodi v kempu Malý Ratmírov na rybníce je naplánován na 9.30. Ve 14 hodin vyjedou lodi mladých závodníků ze Dvorečku. Příjezd poslední lodě do Jindřiše se předpokládá kolem 15.30 hodin. Ideálním místem pro pozorování vodáků je Jindřišské údolí, například most pod Blažejovem. Každý účastník jede na vlastní nebezpečí.



V sobotu ve 13 hodin zamknou vodáci i Kameničku. Účastníci se sejdou pod mostem u továrny Tebo v Nové Včelnici. Výška hladiny Kameničky bohužel zřejmě nebude vhodná ke splouvání.