Vycházky s malými dětmi v mrazu omezte, radí lékařka

Jindřichohradecko Jednadvacet stupňů pod nulou včera naměřila Alena Miláčková z Kostelní Radouně. Dnešní ráno bylo mnohde ještě chladnější. Meteorologové předpovídají, že ani v příštích dnech o mnoho tepleji nebude.

Zima. Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Elsnic

Takové teploty sice dělají radost milovníkům zimních sportů, ale například v mateřských školách v těchto dnech musejí být opatrní. Ve slavonické mateřince jsou na dlouhotrvající mrazy připravení. „Kdyby mrazy byly opravdu velké, tak jen větráme. Teď jsme ale měli jen minus jedenáct, takže jsme pouze omezili dobu, po kterou jsou děti venku. Chodíme ven, když svítí sluníčko, až kolem jedenácté," popsala režim školky ředitelka Vítězslava Benešová.

Na to, že ve velkých mrazech by se především s malými dětmi nemělo chodit na procházky, upozorňuje dětská lékařka Petra Lorencová. „Cílené procházky určitě nejsou vhodné. Když je potřeba někam jít, je dobré dát dítěti více tenkých vrstev oblečení a po příchodu domů jej rozbalit, protože pak paradoxně hrozí přehřátí," zmínila s tím, že tak výrazné rozdíly mezi venkovní a domácí teplotou nedělají dobře dětem, ani dospělým. „S dětmi do jednoho měsíce by se nemělo chodit ven, když je víc než minus pět, s dětmi do jednoho roku pak pod minus deset," radí lékařka, ale zároveň dodává, že je potřeba zapojit selský rozum. Jiná situace je, když je bezvětří a svítí slunce a jiná zase v případě, když je zataženo a fouká ostrý vítr. Petra Lorencová upozornila také na to, aby lidí při delších cestách autem mysleli na to, aby s sebou měli deky a teplé nápoje pro případ, že by někde uvízli, a to ať už sami, nebo právě s malý dítětem.