Výroba šumivých vín míří z Hradce do Ruska. Lidé ale o práci nepřijdou

Jindřichův Hradec – Šumivá vína, která v posledních třech letech vyvážela jindřichohradecká likérka Fruko Schulz především na ruský trh, se již v Jindřichově Hradci vyrábět nebudou.

Fruko-Schulz J. Hradec. Ilustrační foto. Foto: Deník/Stanislava Koblihová

Celá výrobní linka se během příštího měsíc přesune přímo ke spotřebitelům do Ruska. Ředitel hradecké likérky Josef Nejedlý vysvětlil, že důvodem k přestěhování výroby jsou finance.

„Vláda v Rusku zvýšila spotřební daně na dovozová vína a v současné době je tam trojnásobná spotřební daň pokud víno dovezeme oproti tamní výrobě, takže naše zboží se tam stává neprodejným," objasnil. Proto se vedení likérky rozhodlo, že celou výrobní technologii raději přestěhuje přímo do mateřské firmy Ladoga v Petrohradu.

Josef Nejedlý ale zároveň ubezpečil, že žádný dopad na zaměstnance jindřichohradeckého závodu nová situace mít nebude. „Nic zásadního se neděje, nepropustíme ani jednoho člověka," ujistil a dodal, že stejně tak konec výroby nebude mít žádný dopad ani na tuzemský prodej.

„Tato vína jsme dělali pouze na export převážně do Ruska," dodal ředitel.

V těchto dnech zaměstnanci v Jindřichově Hradci provádějí demontáž výrobní linky, do níž před třemi lety společnost investovala přibližně 50 milionů korun. Nyní bude v průběhu následujícího měsíce odvezena v patnácti kamionech do Ruska.