Výtah bude ve škole pomáhat od příštího školního roku

Dačice – V základní škole Boženy Němcové v Dačicích budou mít od příštího školního roku nového pomocníka, který usnadní pohyb po škole všem tělesně hendikepovaným.

Výtah. Ilustrační foto.Foto: Deník

Radní města nyní schválili vyhodnocení veřejné zakázky na vybudování bezbariérového výtahu a zároveň přidělení této zakázky vítěznému uchazeči, kterým je firma Trebilift z Třebíče. Ta práce provede za 1,5 milionu korun. Jak informoval starosta Karel Macků, na výstavbu má město přislíbený nadační příspěvek z nadace ČEZ v rámci programu Oranžové schody, a to v celkové výši 400 tisíc korun. Město také žádalo o dotaci Jihočeský kraj, kde bylo přislíbeno 700 tisíc korun.

Starosta dále popsal, že osobní trakční výtah bude instalován do prostoru haly pavilonu druhého stupně a díky jeho pomoci bude možný bezbariérový přístup jak do mezipatra, kde je bezbariérové WC, tak i do druhého nadzemního podlaží, kde jsou další učebny. „Výtah bude samozřejmě vybaven v souladu s požadavky příslušných norem, tedy sklopným sedátkem, madlem, Braillovým písmem či akustickou signalizací,“ vyjmenoval a dodal, že hotovo by mělo být do září letošního roku.