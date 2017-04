Vzniká projekt na opravu křižovatky u výchovného ústavu

Jindřichův Hradec - Křižovatka ulic Miřiovského, Pražské a Gymnazijní by se mohla začít opravovat už v příštím roce.

Pohled na křižovatku ulic Pražská, Gymnazijní a Miřiovského v Jindřichově Hradci.Foto: VLP / Novotná Lenka



Na svém zasedání v minulém týdnu schválili radní města zadání zakázky na zpracování projektu na křižovatku, která trápí řidiče i chodce svou nepřehledností. Podle slov mluvčí radnice Karolíny Průšové získá město projekt na rekonstrukci křižovatky ulic Miřiovského, Pražské a Gymnazijní za 74 tisíc korun bez DPH.



"Při zpracování tohoto dokumentu je kladený důraz zejména na provoz chodců ve směru od Zbuzan do města, a to ve smyslu zkrácení přechodu přes ústí Gymnazijní ulice," vysvětilla mluvčí.



„Stavět by se mohlo v příštím roce. Tuto rozlehlou a nepřehlednou křižovatku je potřeba přesně vymezit, musí se upravit přechod tak, aby odpovídal podle zákona a nutné je také změna veřejného osvětlení,“ vysvětlil už dříve místostarosta Bohumil Komínek.