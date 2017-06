Vzpomínka na prvního místostarostu Hradce

Jindřichův Hradec – Smutná zpráva dorazila do redakce Deníku. Ve věku 87 let zemřel Pavel Pavlovský, první porevoluční místostarosta Jindřichova Hradce.

První porevoluční místostarosta Jindřichova Hradce Pavel Pavlovský.Foto: archiv Deníku

Pavel Pavlovský se postavil do čela vůbec prvního povolebního jednání zastupitelů v roce 1990. Protože byl nejstarším zvoleným kandidátem, vedl schůzi, ze které nakonec tajnou volbou vzešel jako první starosta Josef Eder. Ustavující jednání zastupitelů na Střelnici trvalo bezmála pět hodin a o novém vedení města se rozhodlo až před půl jedenáctou večer.

Pavel Pavlovský

* 6. prosince 1929

† 31. května 2017

V roce 1936 začal navštěvovat obecnou školu chlapeckou v Hradci. Roku 1946 začal studium na střední průmyslové škole v Praze. Jeho první zaměstnání po vojně bylo v Rudném podniku Praha. Roku 1956 se oženil a narodila se dcera Pavla. Roku 1958 se vrátil do Hradce, kde u Okresního stavebního podniku pracoval 31 let jako projektant.

Začátky na radnici byly podle prvního místostarosty dost náročné. Před dvěma lety v rozhovoru pro Deník uvedl: „Nikdo nic pořádně nevěděl, hodně jsme tápali a improvizovali. Museli jsme začít pracovat s úředníky, kteří zde byli, a teprve později jsme na klíčových pozicích některé vyměnili. Se starostou jsme si rozdělili oblasti, které budeme mít na starosti. Pak se ukázalo, že jeden místostarosta je málo a od dalších voleb už jsme byli dva.“

Na Pavla Pavlovského, který zůstal hradeckým místostarostou i ve druhém volebním období po roce 1994, vzpomíná jeho kolega, druhý porevoluční starosta Petr Hudler. „Pan Pavlovský byl zodpovědný a oblíbený člověk. Určitě by si zasloužil, aby se mu za jeho životní přínos pro Hradec poděkovalo a aby na něj lidé v dobrém vzpomínali,“ říká.



Za největší akci v době působení místostarosty Pavlovského na radnici považuje bývalý starosta prodej obecních bytů. „Městské byty na sídlištích se tehdy prodávaly do soukromého vlastnictví. Dělala se ale i řada jiných věcí, například se rekonstruovala kasárna u Hvězdárny, do provozu se také uváděla dnešní kolej VŠE a šestá základní škola,“ vzpomíná Petr Hudler.