Z devíti na osmnáct. Hradec zvětší hřiště na discgolf

Jindřichův Hradec – Jedno z pouhých několika jihočeských hřišť pro discgolf se už brzy rozroste na dvojnásobek. Rozšíření stávající devítijamkové herní plochy v Mertových sadech na hřiště s osmnácti koši připravuje hradecká radnice společně s členy DGC Vajgar Jindřichův Hradec.

Ilustrační snímek.Foto: Deník/Martina Křečková



Devítka nových košů by měla přibýt ve směru ke kostelíku sv. Jakuba na okraji města. Měla by tak navazovat na stávající hřiště v prostoru mezi Nežárkou a v okolí Bratrské ulice. Podle vedoucího odboru rozvoje Vladimíra Krampery počítá pro tyto úpravy městský rozpočet pro letošní rok s částkou 350 tisíc korun.



„Už máme připravené nějaké návrhy, které v současné době řešíme jak s místním klubem hráčů, tak s památkáři a ochranáři přírody,“ vysvětlil Vladimír Krampera.



Pro samotné hráče je podle Jana Nadberežného z DGC Vajgar rozšíření hřiště velmi vítanou událostí. „Pro hradecké discgolfisty to znamená lepší podmínky k tréninku a možnost pořádání turnaje nejen druhé, ale i první ligy, nebo třeba i mistrovství České republiky. Osmnáct jamek je prostě výsada, kterou má zatím v naší republice málokteré město,“ uvedl a dodal, že díky výstavbě se pročistí ta část lesa pod svatojakubským kostelem, kde není park příliš udržován.



„Navíc úpravy jistě podpoří turismus. Vzhledem k tomu, že podobu hřiště navrhoval podle mě nejlepší český designér Přemysl Novák s přispěním místních hráčů, bude hřiště doopravdy atraktivní,“ doplnil.



Informace o DGC Vajgar Jindřichův Hradec jsou k nalezení na facebookovém profilu facebook.com/dgcvajgar.