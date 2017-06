Z prvňáčků už jsou čtenáři

Jindřichův Hradec - Každý rok se v celé republice zapojují tisíce žáků prvních tříd do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, který má za cíl podpořit čtenářskou gramotnost u dětí a také jejich čtecí návyky.

Do letošního ročníku se zapojilo víc než pět set knihoven a nechyběla mezi nimi ani ta jindřichohradecká. Jak zmínil ředitel Tomáš Dosbaba, letos se jednalo již o 9. ročník celorepublikové akce. "Naše knihovna se do něj zapojila posedmé," dodal a vysvětlil, že v průběhu školního roku prvňáčci, které knihovna přihlásila, navštěvovali knihovnu a její dětské oddělení centrálního pracoviště, kde pro ně knihovnice připravovala zajímavý program. Došlo tak nejprve k seznámení s knihovnou, následovaly besedy, hry, čtení pohádek a povídání. "Děti se v knihovně setkaly také se skutečným spisovatele Markem Šolmesem Srazilem, autorem Pohádek do postýlky," vyzdvihl ředitel.

Ve čtvrtek na malé čtenáře čekalo slavnostní ukončení celého jejich snažení. Děti byly oceněny a pasovány pohádkovým rytířem na čtenáře. "Zároveň dostanou za odměnu jedinečnou českou knížku, která je připravena speciálně pro ně a pro tuto příležitost a není možné ji nikde tři roky zakoupit. Tento rok získaly knížku Lapálie v Lampálii, kterou napsal spisovatel Martin Šinkovský, ilustroval Ticho 762," popsal Tomáš Dosbaba a dodal, že prvňáčci obdrželi navíc také od knihovny jako dárek poukaz na roční registraci zdarma.

V celé republice zmíněnou knihu letos získá více než 30 tisíc dětí, v Jindřichově Hradci je to 38 prvňáčků z 1.A a 1.B ze 6. základní školy.