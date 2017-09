Z ústavu zmizelo kolo

Třeboň - Do areálu mikrobiologického ústavu v Třeboni zavítal zloděj.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Slávka Petráková

Třeboňští policisté v těchto dnech pátrají po dosud neznámém pachateli, který měl v době od 20. do 21. srpna vniknout do volně přístupného areálu mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky, který sídlí v Novohradské ulici v části Opatovický mlýn.

Jak uvedla policejní mluvčí Hana Millerová, z kolostavu, který se nachází ve volně přístupném přístřešku za vrátnicí, neznámý odcizil neuzamčené pánské horské jízdní kolo značky Cube, typ Nature. Kolo je černozelené barvy a jeho výrobní číslo je WOW54132PSEL92FJ8. Poškozenému tak pachatel způsobil škodu ve výši nejméně 14 tisíc korun. "Pokud máte informace vedoucí k dopadení pachatele, či víte, kde se nyní odcizené jízdní kolo nachází, sdělte to třeboňským policistům cestou tísňové linky 158," vyzývá Hana Millerová.