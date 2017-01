Z vězení může Snášel odejít jako kněz

Tábor - U Krajského soudu v Táboře pokračovalo líčení ve věci podvodů tří Táboráků.

Soud TáborFoto: Alena Šatrová

Před senát krajského soudu se z trojice Stanislav Snášel, Karel Berka a Martin Hart opět dostavil jen posledně jmenovaný. Na rozdíl od svých bývalých kolegů je jediný na svobodě.

Dlouho by mu však nemusela vydržet. Předseda senátu Petr Černý si na kauzu vyhradil tři dny, pokud jeho plánům nezkříží nic cestu, mohl by vynést rozsudek. Jestliže Martin Hart z jeho úst uslyší vinný, znamenalo by to následování kolegů za mříže. Martin Hart je totiž již v podmínce.

Všem za podvody, jejichž hodnota dosahuje 100 milionů, hrozí desetiletý pobyt za mřížemi. Nejlépe by z nich mohl paradoxně dopadnout hlavní strůjce dluhů, jenž ve vězení studuje teologii.

Krajský soud včera pokračoval v rozplétání dalších podvodů, které se táhnou za trojicí bývalých podnikatelů Stanislava Snášela, Karla Berky a Martina Harta. Ten jediný čelí obvinění na svobodě, i když v podmínce. Dokazování se nyní soustředí na třicetimilionovou půjčku od stavební firmy Skanska, která peníze už nikdy neviděla.

Případ Skansky je ale jen zlomkem všech obviněních, kterým již pátým rokem bývalí kolegové z mnoha firem ovládaných Stanislavem Snášelem čelí.

Kromě paragrafů se včera soudce Petr Černý ale dotkl i současného života Stanislava Snášela a Karla Berky, kteří si ve vězení odpykávají dřívější tresty. Například „strůjce chaosu ve firmách", jak Snášela označila jeho někdejší účetní, je druhým rokem vzorným studentem katolické teologické fakulty. „Aby mohl studovat, byl z věznice ve Vinařicích přeložen na Ruzyni," upřesnil předseda senátu Petr Černý a dodal, že ve vězení se Stanislav Snášel chová vzorně: je nekonfliktní, zapojuje se do pracovních brigád i úklidů, respektuje všechna nařízení. Díky svému „příkladnému postoji" mohl být přeřazen i do mírnějšího oddílu věznice s dozorem, což nese volný pohyb po věznici za účelem úklidu. Také osobní věci má srovnané a celkově si vysloužil již tři odměny.

I o 30 let starší Karel Berka je příkladným vězněm, jenž se zdokonaluje ve hře na hudební nástroje a ve sportu. Za jeho předčasné propuštění se postavily i spolky Fest 2004 Jazz Live.

Všem třem za údajné podvody hrozí až 10 let odnětí svobody. Hlavní líčení dnes pokračuje.