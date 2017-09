Začaly zimní přípravy. Hradec nakupuje sůl

Jindřichův Hradec - Celkem 1,2 milionu korun letos radnice vyhradila na nákup posypové soli pro letošní zimní měsíce. Z loňského roku totiž zbyly jen minimální zásoby.

Ilustrační foto. Foto: Deník/Lenka Novotná

Téměř žádné zásoby posypové soli nezbyly po loňské náročné ve skladech Služeb města Jindřichův Hradec. V souvislosti s nově vypsanou zakázku na letošní nákupy posypu to uvedl ředitel společnosti Ivo Ježek.



„Zakázka bude rozdělena do dvou částí, v první etapě se jedná o tři sta tun soli, ve druhé potom o čtyři sta tun,“ sdělil. Dodávka materiálu je rozdělena do dvou etap proto, že do skladů Služeb města se celá plánovaná zásoba najednou nevejde.



„Vypsání zakázky, u které se předpokládá cena kolem 1,2 milionu korun, schválili v minulém týdnu radní města, kteří jsou oprávněni ve věcech městské společnosti rozhodovat,“ řekla mluvčí radnice Karolína Průšová.