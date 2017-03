Záchrana pivovaru vyjde na tři a půl milionu

Jindřichův Hradec – Od dubna odstartují záchranné práce na vyhořelém pivovaru.



Vyklizení pivovaru od trosek po požáru a prozatímní zastřešení. Takový je plán prací, které v zámeckém pivovaru vypuknou 3. dubna. Trvat by měly až do konce letošního října a město za ně zaplatí 3,62 milionu korun bez DPH.



V této částce je podle starosty Stanislava Mrvky započítaný také odkup lešení. „Rozhodovali jsme se mezi pronájmem a odkoupením lešení. Varianta s odkupem se nám zdá lepší, město lešení může do budoucna prodat nebo jej využívat k nějakým budoucím účelům,“ vysvětlil.



O budoucím využití areálu se bude teprve rozhodovat. Podle starosty Stanislava Mrvky se město nebrání veřejné diskuzi o tom, co by s pivovarem mělo být dál.