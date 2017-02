Záchrana vyhořelého pivovaru má stát přes pět milionů

Jindřichův Hradec - Zhruba pět a půl milionu korun mají stát záchranné práce na smutné ruině zámeckého pivovaru, který vyhořel v září roku 2011.

Snímek pořízený v létě roku 2016 dokazuje, jak moc pivovar pět let od velkého požáru zchátral.Foto: archiv městského úřadu

Popadané trámy, hromady sutin a tráva prorůstající podmáčenými zdmi. Tak to vypadá ve vyhořelém starém pivovaru, jehož trosky město v loňském roce koupilo od soukromého majitele za 7,8 milionu korun. A hned v letošním roce se radnice hodlá pustit do náročné záchrany památkového objektu. Zároveň chce také začít uvažovat o jeho budoucím využití.

Radní města podle slov mluvčí radnice Karolíny Průšové vypsali v minulém týdnu poptávku na zhotovitele záchranných prací. „Jedná se o zakázku na vyklizení trosek po požáru a provedení provizorního zastřešení vyhořelých částí," uvedla a dodala, že práce by se měly provést zhruba mezi dubnem do říjnem. Rozpočet města počítá se zhruba pěti a půl miliony.

Podle starosty Hradce Stanislava Mrvky by se zároveň s pracemi měla rozeběhnout diskuze o tom, co s pivovarem v budoucnu provést. „Za sebe bych rád viděl využití alespoň části pivovaru pro kulturu. Zároveň bych ale taky rád, aby to, cokoliv tam vznikne, nezatěžovalo rozpočet města," komentoval starosta.