Zachránil krvácejícího motorkáře a dostal medaili

Nová Bystřice - Praporčík David Hrádek pomohl v dubnu zachránit lidský život.

Jak člověk zareaguje, když se přichomýtne k dopravní nehodě? To asi nikdo z nás neví, dokud se taková věc doopravdy nestane. Policejní praporčík David Hrádek, služebně u novobystřických policistů, pomohl při dubnové nehodě zachránit lidský život. V neděli večer za to převzal z rukou vedení policie vyznamenání za přínos k budování policie a význačný čin.



"Bylo to 14. dubna. Byl jsem zrovna ve svém osobním volnu, doma, venku, a uslyšel jsem ránu. Zareagoval jsem zcela spontánně. Přiběhl jsem na místo dopravní nehody, při které se střetlo osobní auto s motorkou. Auto hořelo, nakonec shořelo úplně celé, a motorkář ležel bezvládně na silnici. Rychle jsem k němu doběhl a zjistil jsem jeho životní funkce. Nedýchal, nereagoval a bylo vidět, že má na pravé noze pod kolenem otevřenou zlomeninu, bylo vidět masivní krvácení," vypráví David Hrádek.



Jeho prvotní reakcí byla snaha o zastavení krvácení. "Z kolony aut pak přiběhl, bohužel dodnes neznámý, mladý člověk, byl mi k dispozici. Ptal se, co má dělat, potřeboval navést. Doběhl pro škrtidlo, ránu jsme zaškrtili a pak jsme se věnovali dalším funkcím. Poskytli jsme motorkáři masáž srdce," vzpomíná policista.



Motorkář po chvíli začal reagovat. Navázal oční kontakt, nadechl se a své zachránce začal vnímat, i když zmateně. "Říkali jsme si, že je z nejhoršího venku. Pak už jsme jen ohlídali krvácení a věnovali se znehybnění a sundání přilby. Zraněného jsme opatrně odtáhli o kousek dál od vozidla, ze kterého se ozývaly rány, asi bouchaly airbagy. Držel jsem mu tu hlavu, zafixoval jsem ho a čekali jsme na příjezd záchranky. Ta dorazila a zraněného odvezl vrtulník," popisuje.



David Hrádek se později dozvěděl, že ač zraněnému muži nohu lékaři nedokázali zachránit, poskytl stejně zásadní pomoc, bez které by motorkář zřejmě nepřežil.



"Něco takového se mi v reálném životě přihodilo poprvé. V rámci policie samozřejmě absolvujeme školení, přednášky nebo modelové situace, ale v reálu je to něco jiného. Funguje adrenalin. Jsem moc rád, že taková školení máme - teď se to totiž vyplatilo," uzavírá.