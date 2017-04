Začíná poslední etapa oprav ve Václavské

Jindřichův Hradec – Zejména autobusů a řidičů se dotkne třetí fáze prací. Až do konce května se totiž uzavře křižovatka ulic Mlýnská a Václavská.

Ilustrační foto. Foto: Deník/Stanislava Koblihová

Pro nadcházející dva měsíce by všichni motoristé měli zapomenout na Mlýnskou ulici. To proto, že práce na kompletních opravách povrchů v části Václavské ulice zneprůjezdní křižovatku pod poliklinikou. To podle mluvčí radnice Karolíny Průšové omezí také autobusy. „Linky MHD i meziměstských autobusů ve směru Buk a Políkno budou vedené objízdnou trasou přes Děbolín a Matnou,“ vysvětlila.



Lépe než řidiči na tom budou chodci, kteří mají přislíbený bezproblémový průchod staveništěm.



Václavskou ulici navíc po dobu nadcházejících čtrnácti dní čeká frézování povrchů silnice, a to v úseku od polikliniky až na Hvězdárnu.