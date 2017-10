Začíná svoz zeleného a velkoobjemového odpadu

Jindřichův Hradec - Velkoobjemové kontejnery vyrazí do ulic Hradce už v sobotu 7. října.

Toto by nemělo končit v přírodě.Foto: Deník/Lenka Novotná

Pokud nevíte, co se zeleným či velkoobjemovým odpadem, můžete využít podzimní svoz. Kontejnery na každém místě setrvají jednu hodinu.



V sobotu 7. října vyrazí kontejnery na Radouňku (Návesní rybník, 8 hodin a Na Kopečku 9.05 hodin), do Zbuzan (Družstevní, 10.10 hodin) a na Otín (škola 11.30, u váhy 12.35, Jitka 13.40, Bobelovka 14.45).



V sobotu 14. října se bude odpad svážet z lokalit: Buk (u kapličky 8.00, Brož. zahrada 9.05), Matná (10.10) a Děbolín (11.15). Po obědě zajedou pracovníci do Políkna (bývalá škola 12.45) a do Horního Žďáru (13.50).



Svoz bude pokračovat i v sobotu 21. října: Dolní Radouň (pískovna 8.00, náves 9.05), Dolní Skrýchov (10.10). Pouze zelený odpad se bude v sobotu 21. října svážet: Mládežnická ulice (bytovky 11.30), křižovatka Nežárecká a Jakubská (12.35), Sládkův kopec (u hřiště 11.30), Stará cesta (12.35), Vajgar (Řečička 8.00), Jáchymova (parkoviště, 9.05), Denisova (u sběrny 10.10) a Piketa (židovský hřbitov 11.30).