Zastávky v Buku a Políkně čekají na grant

Jindřichův Hradec – Cestování z Buku a Políkna by mohlo být pohodlnější. Letošní rozpočet má vyhrazené peníze na zřízení nových autobusových zastávek v obou těchto místních částech.

Ilustrační foto. Foto: Deník/Lenka Novotná

V Buku by se podle vedoucího odboru rozvoje Vladimíra Krampery měla upravit zastávka ve směru do Hradce. „Je tam pouze stará čekárna bez nástupiště,“ uvedl. Přestavba by měla vyjít na necelého půl milionu korun.



Co se týče Políkna, zde je situace poněkud složitější. Radnice se totiž dohaduje s obyvateli o nejvhodnějším umístění nových zastávek na obou stranách cesty



„Zastávku po pravé straně směrem do Hradce máme navrženou na místě, které považujeme za naprosto nejvhodnější, tedy před kaplí, ale místní moc nesouhlasí. Nechceme to tedy moc lámat přes koleno,“ řekl Vladimír Krampera a dodal, že v současné době tedy město ve spolupráci s osadním výborem řeší nové návrhy. Rozpočet s úpravami v Políkně počítá až se sedmi stovkami tisíc korun. Město by na obě investiční akce rádo využilo krajský grant na úpravy zastávek, který v současné době ale zatím není vypsaný.