Kateřina Perknerová | Foto: Martin Divíšek

Zajisté ani největší snílek nepředpokládal, že dvě mimořádné schůze sněmovny, které se uskutečnily včera, přinesou věcnou debatu. Tři dny před otevřením volebních místností se nic kloudného probírat nedá. Bylo jasné, že vyděšení poslanci si odhlasují zmrazení platů, neboť voliči by jim mzdové obžerství mohli nepěkně spočítat. V lednu by si bez tohoto gesta přilepšili o šest tisíc korun, takže místo 90 by brali 96 tisíc. To lidé s příjmem kolem dvaceti tisíc určitě ocení. Řeč je přitom o jejich základním příjmu, který ale nemá skoro žádný ze zákonodárců, neboť díky příplatkům a funkcím předsedů či místopředsedů výborů, podvýborů a komisí si běžně přijdou na 140 tisíc.