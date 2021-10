Vedle zaplacení škod, které Polsko Čechům v příhraničí působí, musí být na stole výrazné zkrácení těžby někam k roku 2030. A odepsání části zásob uhlí, které jsou směrem k české hranici. S kartami od evropského soudu jsou to reálné požadavky. Nová česká vláda bude proto snad odvážnější než ta dnešní.

Zájmem obyvatel českého příhraničí není jen to, aby měli vodu, ale především, aby jejich domy nestály na okraji stovky metrů hluboké těžní jámy, aby jim život ještě desítky let neznepříjemňovala těžba uhlí, prach a škodliviny.

Evropský soudní dvůr rozdal Česku pro jednání s Polskem tak skvělé karty, o kterých se Praze ani nezdálo. Čeští vládní vyjednavači však přesto vedou jednání s Varšavou úplně špatně, proti zájmu Čechů, kteří na okraji propasti zvané důl Turów bydlí. Polsko je dnes v situaci, v níž se mu těžba v dolu se soudní pokutou ve výši čtyři a půl miliardy korun ročně prostě nevyplatí. Za tyhle peníze by Poláci mohli zásobovat elektrárnu Turów uhlím i z Jižní Afriky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.